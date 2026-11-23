زيلينسكي يدعو إلى مفاوضات رباعية في أقرب وقت لإنهاء الحرب مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إلى جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا في أقرب وقت، بمشاركة قادة أوروبيين، مجددا مطالبته بانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.



وأشاد زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام اجتماع لنواب من دول حلف شمال الأطلسي في برلين، بالمساعي المبذولة لإجراء محادثات سلام مع موسكو.



وقال زيلينسكي "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان انعقاد اجتماع رباعي، يضم أوكرانيا وأوروبا وأميركا وروسيا، في أقرب وقت ممكن. نحن مستعدون ولو تم حرفيا تحديد يوم غد موعدا لذلك".



وأضاف "سمعنا من شركائنا أنهم يعملون على عقد (هذا الاجتماع) قبل عيد الميلاد. نأمل أن يحدث ذلك في موعد أبكر".



وحتى الآن، تم استبعاد الدول الأوروبية من المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، فيما كثفت تلك الدول في الأسابيع الأخيرة مساعيها للمشاركة في أي محادثات مقبلة.



ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، دعا زيلينسكي باستمرار إلى فتح الباب أمام عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي بدلا من الاكتفاء بالحصول على ضمانات من الدول الحليفة، معتبرا أن الخبرة القتالية والصناعات الدفاعية المبتكرة والجيش الضخم التي تملكها أوكرانيا ستعود بالنفع على دول الحلف.



واضاف زيلينسكي في كلمته "الحل يتمثل في انضمام (كييف) إلى حلف شمال الأطلسي. والحلف نفسه سيصبح أقوى مع انضمام جيش أوكرانيا القوي إليه".



إلا أن عددا من قادة دول الحلف يبدون ترددا في تأييد انضمام أوكرانيا إلى الناتو.



وعقب كلمة زيلينسكي، جدد الأمين العام للحلف مارك روته الاثنين التزام الناتو بدعم أوكرانيا، مشيرا في المقابل إلى أن انضمامها إليه يتطلب إجماع الدول الأعضاء.



وقال روته "في الوقت الراهن، لا يوافق جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي على عضوية أوكرانيا"، مشددا على رفضه القاطع لمحاولة أي قوة خارجية، مثل روسيا، إملاء من ينضم إلى التكتل.



وخلال اجتماع في برلين الخميس مع حلفاء كييف، أعلن الموفد الاميركي جاريد كوشنر أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمنح أوكرانيا ضمانة أمنية تحاكي تلك التي نصت عليها المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي.



وتنص هذه المادة على اعتبار أي هجوم تتعرض له دولة عضو في الحلف هجوما على جميع أعضائه.



ومع ذلك، اعتبر زيلينسكي الاثنين أن أسئلة كثيرة تحيط بمثل هذه الضمانات، متسائلا "ما هي الدول التي ستدعم أوكرانيا إذا ما تعرضت لهجوم جديد؟ وماذا سيفعل شركاؤنا تحديدا ردا على ذلك؟ وما هي القوات التي ستتمركز على أراضينا مسبقا؟ وما التكلفة المترتبة على هذا كله؟ وما مدى فعاليته؟".



وأردف "هذه (المسائل) كلها ليست سهلة، وحتى الآن لم نتلقّ إجابات واضحة ومحددة".



كما جدد الرئيس الأوكراني دعوته دول الحلف الأطلسي إلى تزويد بلاده بمزيد من أسلحة الدفاع الجوي، مطالبا إياها بتحريك مخزوناتها لتمكين أوكرانيا من التصدي للضربات الجوية الروسية.



وقال "الصواريخ القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية الروسية لا ينبغي أن تبقى مخزنة في المستودعات حيث يكسوها الغبار".