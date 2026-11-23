غوتيريش يدعو إلى آلية دولية لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي خلال عام



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين دول العالم إلى اعتماد آلية للحدّ من مخاطر الذكاء الاصطناعي، خلال كلمة أمام مؤتمر بشأن هذه التكنولوجيا في باربادوس.



ومع اقتراب نهاية ولايته على رأس المنظمة الدولية، يكثّف غوتيريش دعواته إلى وضع تدابير لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي وتجنّب مستقبل تصبح فيه "الروبوتات القاتلة" واقعا.



وقال غوتيريش "أدعو اليوم الدول الأعضاء إلى تنسيق جهودها لوضع إطار متعدّد الأطراف لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي خلال عام، يشمل جميع دول العالم ويستند إلى مبادئ، وتدعمه رقابة مستقلة وذات مصداقية".



وفي أيلول/سبتمبر، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان ورئيس "سبايس إكس" إيلون ماسك إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.



في المقابل، يريد آخرون، بينهم الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جنسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"ميتا" مارك زاكربرغ، المضيّ بأقصى سرعة في تطوير هذه التكنولوجيا.



ويُستبعد أن تتدخّل الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث يجري تطوير الذكاء الاصطناعي بأسرع وتيرة.



وفي أيلول/سبتمبر، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من مسؤولي شركات التكنولوجيا الأميركية وافقوا على الالتزام بقواعد سلوك طوعية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي.

