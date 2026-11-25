الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم 7 أكتوبر

صادق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعدما تقدم به غادي آيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة المقبلة.



وحظي مشروع القانون بغالبية 65 صوتا مقابل 50 صوتوا ضده. واعتبر حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزنكوت في بيان أن تشكيل لجنة تحقيق "أساسي لكشف الحقيقة واستخلاص العبر الضرورية لحماية أمن إسرائيل".