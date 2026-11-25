مقتل 30 شخصا على الأقل في حريق على طريق مكتظ بالقاهرة

قتل 30 شخصا على الأقل في حريق اندلع إثر انقلاب مركبة تحمل مواد بترولية على طريق مكتظ في القاهرة الأربعاء، بحسب حصيلة أولية لوزارة الصحة المصرية.



وأفادت الوزارة بأن الحادث الذي وقع على الطريق الدائري، وهو طريق سريع يربط أنحاء القاهرة "أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات.. فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة في حصر أولي". وأظهرت لقطات مصورة اندلاع حريق هائل في المكان.