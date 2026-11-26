أعلنت النيابة العامة المصرية توقيف شخص قالت إنه المتسبب في حريق اندلع الأربعاء في شاحنة إثر انقلابها على طريق مكتظ في منطقة القاهرة الكبرى ما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة آخرين.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها أوقفت شخصا أقر باصطدام مركبته التي كان يقودها بسرعة زائدة بالشاحنة، ما تسبب بانفجار أحد إطاراتها ثم انقلابها وتسرب البنزين منها ما أدى إلى الحريق الهائل.

وأفادت النيابة أنها تستكمل التحقيقات للوقوف على المسؤولية الجنائية لسائق السيارة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية عبر فيسبوك الأربعاء أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 31 قتيلا و21 مصابا.

ووقع الحادث في منطقة الوراق الشعبية في الجيزة، على الطريق الدائري، وهو خط سريع يربط بين مختلف أنحاء العاصمة المصرية التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة.