الحرس الثوري الإيراني: ناقلة تصطدم بلغم قرب مضيق هرمز

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن ناقلة اصطدمت بلغم ووقع فيها انفجار وهي تحاول عبور مضيق هرمز عبر ما وصفته بحرية الحرس بأنه مسار غير مصرح به.