حماس تتهم "إسرائيل" بمحاولة اغتيال نجل رئيسها خليل الحية في غزة

قالت حركة "حماس"، إن "إسرائيل حاولت اغتيال" نجل رئيسها خليل الحية، في غارة شنتها ليل الخميس الجمعة، فيما أفاد مصدر أمني في غزة "وكالة فرانس برس" بأنه نجا من الاستهداف.







وجاءت الضربة في أعقاب سلسلة من عمليات الاغتيال الإسرائيلية لمسؤولين في "حماس" خلال الأيام الأخيرة، على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.







وقال مصدر أمني في غزة لـ"وكالة فرانس برس": "نجا عز الدين الحية النجل الأخير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وعائلته وعائلة شقيقه الشهيد عزام، فجر يوم الجمعة، من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة".







وأضاف المصدر أن "القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة زوجة عز الدين بجروح خطرة، فيما أُصيبت زوجة شقيقه الشهيد عزام وعدد من أبنائه بجروح متفاوتة جرى نقلهم على إثرها لتلقي العلاج".