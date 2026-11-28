مستشار للزعيم الأعلى الإيراني يحذر العراق من أن يصبح "أداة لترامب"

حذر محمد مخبر مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي العراق، في منشور على منصة إكس، من أن يصبح "أداة لترامب" بعد تقارير إعلامية أفادت بأن العراق أغلق عدة معابر حدودية في أعقاب مساعي الولايات المتحدة لفرض حصار على الحدود البرية لإيران.