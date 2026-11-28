نتنياهو يعرض على آيزنكوت أن يتولى رئاسة الحكومة ضمن اتفاق للمداورة

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السبت على خصمه المكلّف غادي آينزكوت اتفاق تناوب، يتولى الأخير بموجبه بداية رئاسة الحكومة المقبلة.



واقترح نتانياهو في منشور على منصة إكس تشكل حكومة وحدة وطنية، قائلا إن "مسؤوليتي كقائد تقتضي بأن أضع كل شيء جانبا... وأوافق على يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب".

