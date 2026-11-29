أبلغت النيابة العسكرية الإسرائيلية عائلة إسرائيلي قُتل على يد فلسطيني في أيلول الماضي، أنها تعتزم المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق القاتل، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان "أبلغت النيابة العسكرية عائلة الراحل نتنائيل شكرون عزمها تقديم لائحة اتهام ضد قدري سمارة منفذ الهجوم الذي قتل فيه نتنائيل".

وبحسب البيان "ُتعد هذه أول لائحة اتهام تقدم منذ تعديل (القانون) في أيار 2026، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بصورة إلزامية في مثل هذه الحالات" بعدما تقدم به الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.