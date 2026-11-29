أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تدمير خمسة أهداف تابعة للحوثيين في ميناء رأس عيسى اليمني بعد ساعات من إصداره تحذيرا لإخلائه، فيما يتواصل تبادل الضربات بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة اكس "دمرنا 5 أهداف لقدرات تشغيلية مرتبطة بالمصادر الحيوية التابعة للميلشيا الحوثية الإرهابية بميناء رأس عيسى" في محافظة الحديدة الخاضعة للحوثيين.

كما أضاف "دمرنا 19 هدفا ساهمت في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات" دون أنّ يحدد موقعها، فيما أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين وقوع "عدوان سعودي على صنعاء".