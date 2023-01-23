الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

بعدما نظم الإتحاد اللبناني للكاراتيه بطولة لبنان للصغار الأسبوع الماضي، كان الاتحاد اللبناني للعبة ينظم يوم الأحد بطولة لبنان لجميع الفئات ما فوق الـ14 عاماً، ببطولة شهدت منافسة كبيرة واستضافها نادي الـmont la salle عين سعاده.