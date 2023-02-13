سوبر بول... سجل الفائزين في السنوات العشر الأخيرة

في ما يأتي سجل الفائزين بمباراة السوبر بول في كرة القدم الأميركية في السنوات العشر الأخيرة، بعد تتويج كانساس سيتس تشيفس على حساب فيلادلفيا إيغلز.كانساس سيتي تشيفسلوس أنجلوس رامز: تامبا باي بيوكانيرزكانساس سيتي تشيفسنيو إنغلاند باتريوتسفيلادلفيا إيغلزنيو إنغلاند باتريوتسدنفر برونكوسنيو إنغلاند باتريوتسسياتل سيهوكس6- بيتسبورغ ستيلرز، نيو إنغلاند باتريوتس5- سان فرانسيسكو فورتي نيانيرز، دالاس كاوبويز4- غرين باي باكرز، نيويورك جاينتس