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سوبر بول... سجل الفائزين في السنوات العشر الأخيرة

2023-02-13 | 03:16
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سوبر بول... سجل الفائزين في السنوات العشر الأخيرة

سجل الفائزين في السنوات العشر الأخيرة

في ما يأتي سجل الفائزين بمباراة السوبر بول في كرة القدم الأميركية في السنوات العشر الأخيرة، بعد تتويج كانساس سيتس تشيفس على حساب فيلادلفيا إيغلز.

2023: كانساس سيتي تشيفس

2022: لوس أنجلوس رامز

2021: تامبا باي بيوكانيرز

2020: كانساس سيتي تشيفس

2019: نيو إنغلاند باتريوتس

2018: فيلادلفيا إيغلز

2017: نيو إنغلاند باتريوتس

2016: دنفر برونكوس

2015: نيو إنغلاند باتريوتس

2014: سياتل سيهوكس

الفرق الأكثر تتويجاً:

6- بيتسبورغ ستيلرز، نيو إنغلاند باتريوتس

5- سان فرانسيسكو فورتي نيانيرز، دالاس كاوبويز

4- غرين باي باكرز، نيويورك جاينتس
 

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