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المنتخب اللبناني لكرة السلة من الفيليبين الى نيوزلندا...كيف يستعد للمباراة؟
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رياضة

المنتخب اللبناني لكرة السلة من الفيليبين الى نيوزلندا...كيف يستعد للمباراة؟

2023-02-25 | 07:14
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المنتخب اللبناني لكرة السلة من الفيليبين الى نيوزلندا...كيف يستعد للمباراة؟

المنتخب اللبناني لكرة السلة من الفيليبين الى نيوزلندا..

السفر الطويل والارهاق عنوان رحلة المنتخب اللبناني لكرة السلة من الفيليبين الى نيوزلندا.

كيف يستعدّ منتخب الارز لمباراة نيوزلندا؟

إليكم التفاصيل...

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المنتخب اللبناني لكرة السلة

نيوزلندا

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