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منتخب الارز لكرة السلة في نيوزيلاندا... والمدرب جاد الحاج يكشف تفاصيل التحضيرات للمباراة المقبلة
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منتخب الارز لكرة السلة في نيوزيلاندا... والمدرب جاد الحاج يكشف تفاصيل التحضيرات للمباراة المقبلة

2023-02-26 | 03:52
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منتخب الارز لكرة السلة في نيوزيلاندا... والمدرب جاد الحاج يكشف تفاصيل التحضيرات للمباراة المقبلة
الـLBCI في مقر إقامة المنتخب اللبناني لكرة السلّة في نيوزيلاندا، والاخير يتحضّر لمباراته المقبلة ضمن النافذة الاخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة.

مدرّب منتخب الارز جاد الحاج يكشف عبر الـLBCI كيف يتحضّر المنتخب لهذه المباراة المنتظرة.

يُذكر أن المنتخب اللبناني كان من بين أوائل المنتخبات العربية التي تأهّلت إلى تصفيات كأس العالم.
 
 
     

            
 
     

            
 
          

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