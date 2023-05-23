كرة القدم الإسبانية تعترف بمشكلة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس

أكد رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني، لويس روبياليس، يوم الاثنين أن كرة القدم الإسبانية تعاني من مشكلة العنصرية، مما يدعم الانتقادات التي وجهتها البرازيل بعد تقديم ريال مدريد شكوى جنائية بسبب الإهانات التي تعرض لها مهاجمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور.





في هذا السايق، يواجه دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليغا" ضغوطًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة العنصرية بعد أن أعرب الرئيس البرازيلي والفيفا ونجوم رياضيون آخرون مثل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وريو فيرديناند وسائق سباقات فورمولا وان لويس هاميلتون عن دعمهم لفينيسيوس.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فينيسيوس جونيور الإساءة العنصرية بأنها "غير إنسانية" وطالب الرعاة ومحطات البث بمحاسبة الليغا.





وفي سياق متصل، تم إطفاء الأضواء على تمثال المسيح المخلص الشهير في ريو دي جانيرو لمدة ساعة ليلة الاثنين كتعبير عن التضامن مع فينيسيوس.





