الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

يوفنتوس يخسر 10 نقاط من رصيده

2023-05-23 | 04:36
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
يوفنتوس يخسر 10 نقاط من رصيده

تعرض يوفنتوس يوم الاثنين لحذف 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي بناءً على قرار جديد صدر عن محكمة كرة القدم الإيطالية تحققت في صفقات الانتقالات للنادي، وفقًا لاتحاد كرة القدم الإيطالي.


قبل إعلان القرار ومع تبقي ثلاث مباريات في هذا الموسم، بما في ذلك واحدة مساء الاثنين، كان يوفنتوس في المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، خلف بطل هذا الموسم نابولي.
 
 

رياضة

رصيده

LBCI التالي
ليبرون جيمس يلمح إلى إمكانية إعتزاله بعد إقصاء فريقه
كرة القدم الإسبانية تعترف بمشكلة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-05-18

الإنتخابات الرئاسية... هذه نقاط ضعف "المعارضة" (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-13

البعريني: لن نقاطع جلسات الإنتخاب ابدا

LBCI
فنّ
2023-05-04

ماغي بو غصن تغرّد عن حالات الموت المُفاجئ: "شباب كتير عم يخسروا حياتن بجلطة"

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-03

جورج عطالله للـ LBCI: عون كان دعا لطاولة حوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية ونعتبر أننا الفريق الوحيد الذي كانت له الجرأة أن يجلس مع حزب الله ويضع النقاط الخلافية على الطاولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

فوز دنفر على لوس أنجلس في كرة السلة الأميركية للمحترفين

LBCI
رياضة
07:24

رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية قادرة على استضافة كأس العالم... ولكن

LBCI
رياضة
06:44

ليبرون جيمس يلمح إلى إمكانية إعتزاله بعد إقصاء فريقه

LBCI
رياضة
04:28

كرة القدم الإسبانية تعترف بمشكلة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-02-06

الجيش: توقيف مواطن في كفركلا لاجتيازه السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-05

خطوة هامة لتطوير الطاقة الشمسية.. فياض: توقيع العقود مع شركات القطاع الخاص لإنتاج 165 ميغاوات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-15

طالب لبناني يشارك في المعرض العلمي الكويتي... ويقدم اختراعا مبهراً في مجال التكنولوجيا

LBCI
امن وقضاء
2023-01-25

وضع بدري ضاهر وغيره من المدراء المخلى سبيلهم بتصرف رئيس الحكومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

فوز دنفر على لوس أنجلس في كرة السلة الأميركية للمحترفين

LBCI
أخبار لبنان
13:48

إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها

LBCI
أخبار دولية
13:25

غداة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء... هذا ما كشفه مستشار الهيئة السعودية للفضاء للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

سلامة أمام القضاء الأربعاء... ما هي السيناريوهات المطروحة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سوق سوداء تتحكم بالطوابع وتحرم المواطن من إنجازات معاملاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

شاطئ لبنان يدر مليارات الدولارات سنويًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:22

جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
06:26

ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...

LBCI
اقتصاد
02:10

انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين

LBCI
فنّ
04:59

سيينا ابنة هيلدا خليفة تلفت الأنظار بجمالها (صورة)

LBCI
حال الطقس
02:09

الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:55

المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب

LBCI
فنّ
04:37

ماريو باسيل يلعب ويلهو مع ابنته: "هيدا الحبّ" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:01

المرصد الاوروبي: مذكرة التوقيف الصادرة عن المانيا بحق سلامة رسالة.. وقضية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان جديّة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More