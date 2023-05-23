يوفنتوس يخسر 10 نقاط من رصيده

تعرض يوفنتوس يوم الاثنين لحذف 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي بناءً على قرار جديد صدر عن محكمة كرة القدم الإيطالية تحققت في صفقات الانتقالات للنادي، وفقًا لاتحاد كرة القدم الإيطالي.





قبل إعلان القرار ومع تبقي ثلاث مباريات في هذا الموسم، بما في ذلك واحدة مساء الاثنين، كان يوفنتوس في المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، خلف بطل هذا الموسم نابولي.