ليبرون جيمس يلمح إلى إمكانية إعتزاله بعد إقصاء فريقه

ليبرون جيمس يلمح إلى إمكانية إعتزاله بعد إقصاء فريقه

بدأ ليبرون جيمس المباراة النهائية للموسم العشرين في مسيرته في دوري كرة السلة الوطني الأميركي بأعلى شوط تسجيلي في الدوري.



وانتهت الليلة بتساؤله عن مدى إستمراره في مطاردة التاريخ بعدما تم إقصاء فريق لوس أنجلوس ليكرز من نهائيات المنطقة الغربية.|



وقال جيمس في الجواب النهائي لمؤتمره الصحفي بعد المباراة: "سنرى ما سيحدث في المستقبل، لا أعرف. لا أعرف. لدي الكثير لأفكر فيه، بصراحة. بالنسبة لي شخصيًا ومستقبلي في لعبة كرة السلة، لدي الكثير لأفكر فيه."