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لبنان على موعد مع استضافة بطولة آسيا للتايكواندو وبطولة بيروت المفتوحة بين 12 و13 أيلول
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رياضة

لبنان على موعد مع استضافة بطولة آسيا للتايكواندو وبطولة بيروت المفتوحة بين 12 و13 أيلول

2023-09-01 | 13:27
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لبنان على موعد مع استضافة بطولة آسيا للتايكواندو وبطولة بيروت المفتوحة بين 12 و13 أيلول

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