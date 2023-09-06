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رياضة
كاريل ابراهيم وادمون هاشم يرفعان اسم لبنان في بطولة آسيا للتايكواندو
2023-09-06 | 10:33
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كاريل ابراهيم وادمون هاشم يرفعان اسم لبنان في بطولة آسيا للتايكواندو
مرة جديدة يسجل لبنان نتائج متقدمة في بطولات التايكواندو.
ففي التفاصيل، فاز كل من كاريل ابراهيم (طول 148 سنتم) بالميدالية الفضية وادمون هاشم (طول 156 سنتم) بالميدالية بالبرونزية، عن فئة الفتيان والفتيات، وذلك في بطولة آسيا للناشئين بالتايكواندو التي ينظمهما الاتحاد اللبناني للعبة، برئاسة الدكتور حبيب ظريفة.
وتجدر الاشارة الى ان ابراهيم فازت بأول ميدالية لمنتخب لبنان ضمن البطولة التي كانت قد افتتحت مساء الاحد الفائت وتستمر حتى 13 ايلول الجاري على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وبمشاركة 39 دولة.
وشكّل اللاعبون اللبنانيون محط اهتمام المعنيين برياضة التايكواندو، انطلاقا مما يتمتعون به من قدرات وكفاءات.
واثبت اتحاد التايكواندو عزيمته واصراره على استضافة الحدث الدولي الكبير تحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي اللذين يواكبان نهضة اللعبة في لبنان منذ سنوات عديدة.
أخبار لبنان
رياضة
بطولة آسيا للتايكواندو
كاريل ابراهيم
ادمون هاشم
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