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منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية

منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية