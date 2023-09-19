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منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية
رياضة
منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية
2023-09-19 | 13:54
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منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية
منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية
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