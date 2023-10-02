بعثة نادي الهلال السعودي وصلت إلى طهران... واستقبال خاص لنيمار

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي الى طهران ليل الاحد الاثنين، لملاقاة مضيفه نادي "نساجي" الايراني غدا الثلاثاء في اطارِ الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024.



وكان هناك استقبال خاص للنجم البرازيلي نيمار، حيث قامت الجماهير المتواجدة في الشوارع من أجل استقبال نيمار، بالهِتاف باسمه استقبالًا له.