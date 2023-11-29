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حبيبة نيمار تؤكد انفصالها عنه عقب إنجابها طفلتهما... وهل السبب الخيانة؟

2023-11-29 | 10:09
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حبيبة نيمار تؤكد انفصالها عنه عقب إنجابها طفلتهما... وهل السبب الخيانة؟

حبيبة نيمار تؤكد انفصالها عنه عقب إنجابها طفلتهما... وهل السبب الخيانة؟

انفصل نيمار عن برونا بيانكاردي، بعد أيام قليلة من طلبه من إحدى النجمات الحصول على صور عارية.

وقامت عارضة أزياء OnlyFans، ألين فارياس، بتسريب رسائل تحمل تصنيف X تدعي أنها مرسلة من لاعب "الهلال".

ونفى نيمار ارتكاب أي مخالفات وأصرّ على أن الرسائل قديمة، وفق موقع "ذا صن".

ولكن بعد أيام قليلة من نشر هذه المعلومات، أكدت برونا، أم طفلة نجم كرة القدم، على إنستغرام انفصالها عنه.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من ولادة طفلتهما "مافي".

وكتبت برونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا أمر خاص، ولكن بما أنني أتعرض للأخبار والافتراضات والنكات بشكل يومي، أعلمكم أنني لست على علاقة مع نيمار بعد الآن. نحن والدا مافي، وهذا هو سبب ارتباطنا".

وأتى بيانها بعد أن أظهرت المحادثة أن نيمار غازل ألين عبر رسالة نصية جاء فيها: "هل هناك صور عارية؟ أريد أن أرى!".

ويُذكر أن مهاجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، بدأ بمواعدة برونا لأول مرة في عام 2021، قبل أن يفترقا مؤقتاً بعد عام، ويتصالحا من جديد.

واتهم نيمار، الذي لديه ابن يبلغ من العمر 12 عاماً من صديقته السابقة كارولينا دانتا، بخيانة شريكته برونا بعد أن تم تصويره وهو يحتفل مع امرأتين في ملهى ليلي في برشلونة. لكنها غضّت النظر لأنها كانت في الأشهر الأخيرة من حملها.

وكان نيمار قد اعتذر منها علناً على خيانته، وطلب المغفرة عن أخطائه.

ويُذكر أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا يغيب حاليًا عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي، وقد يستغرق تعافيه عشرة أشهر.
 
 
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