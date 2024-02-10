اجواء المباراة الحماسية بين قطر والاردن من منظار وسائل التواصل

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مواكبة لمباراة قطر والأردن.



كما انتشر المشجعون من لحظة الوصول في ملعب لوسيل، في قطر، في مدرجاته وملعبه.