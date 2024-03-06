بعد إحرازه المركز الثاني بدورة الشارقة... النادي الأنطوني لكرة السلة يعود إلى لبنان

في الرياضة، عادت بعد ظهر اليوم بعثة نادي الانطوني بعبدا في كرة السلة الى بيروت بعدما احرزت المركز الثاني في بطولة الشارقة الدولية في كرة السلة.



وكان في استقبالها على ارض المطار كل من رئيس اتحاد كرة السلة اكرم الحلبي ورئيس الجامعة الانطونية الآب ميشال السغبيني الذي هنأ اللاعبين والجهاز الفني للفريق في اول مشاركة له ضمن بطولة دولية في كرة السلة.