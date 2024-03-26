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o
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o
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الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!
رياضة
الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!
2024-03-26 | 14:33
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الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!
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