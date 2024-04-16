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رياضة
انفصال اللاعب البرازيلي كاكا عن زوجته... والأخيرة تكشف: "المشكلة أنه مثالي جداً"
2024-04-16 | 06:50
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انفصال اللاعب البرازيلي كاكا عن زوجته... والأخيرة تكشف: "المشكلة أنه مثالي جداً"
تزوج اللاعب الشهير لميلان وريال مدريد والمنتخب البرازيلي ريكاردو كاكا في عام 2005 من حبيبته منذ الطفولة كارولين سيليكو. في ذلك الوقت، كان لاعب كرة القدم يبلغ من العمر 23 عاما، وكانت حبيبته قد وصلت للتو إلى مرحلة البلوغ.
إلا أن الزواج لم يستمر سوى 10 سنوات فقط، وبعدها أعلن الزوجان انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الزوجة السابقة: "كاكا لم يخونني أبدًا، لقد عاملني دائمًا بشكل جيد للغاية. لقد أعطاني عائلة رائعة، لكنني لم أكن سعيدة لأن شيئًا ما كان ينقصني. المشكلة هي أنه مثالي جدًا بالنسبة لي".
ولعب كاكا في ساو باولو وميلان وريال مدريد وأورلاندو سيتي في مسيرته. وفي الفترة من 2002 إلى 2016، لعب 92 مباراة للمنتخب البرازيلي وسجل 29 هدفا.
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