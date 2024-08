بعد إضاعته ركلة حرة جديدة... "جملة" تعرض كريستيانو رونالدو للسخرية: ما القصة؟ (فيديو)

تعرض نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو للسخرية من مشجعيه بعد اكتشافهم ما قاله قبل إضاعته ركلة حرة أخرى في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال رونالدو في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي: "أنا الأفضل".

وسخر معجبو رونالدو منه بسبب العبارة التي قالها وكتب أحدهم: "لقد انتهى أمره" بينما علّق آخر: "لم يعد يجيد تنفيذ الركلات الحرة".

ودعم البعض الآخر رونالدو، وعلّق أحدهم: "الشيء الوحيد الذي يعجبني فيه هو ثقته، لا يمكنك أن تنزع ذلك منه".

وتعرض النجم البرتغالي لانتقادات شديدة من مشجعي منتخب البرتغال بعد إضاعته الركلات الحرة بشكل متكرر وتسجيله ركلة واحدة فقط من أصل 60.

