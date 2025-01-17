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نيمار في حديثٍ صادم: "هذا النجم شعر بالغيرة من ميسي"!

2025-01-17 | 09:26
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نيمار في حديثٍ صادم: "هذا النجم شعر بالغيرة من ميسي"!

كشف مهاجم فريق "الهلال" السعودي الخميس، النجم نيمار، أن زميله السابق في باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي كان يشعر بالغيرة من علاقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انضمامه إلى نادي العاصمة قادما من برشلونة الإسباني في عام 2021.
 
وفي حديثه في بودكاست استضافه مهاجم البرازيل السابق روماريو، ألقى نيمار (32 عاما) باللوم على صراع الغرور في فشل النجوم الثلاثة في الانسجام خلال فترة وجودهم معا في النادي المملوك لقطر.
 
وقال أفضل هداف في تاريخ منتخب "السامبا" (79 هدفا في 128 مباراة) الذي غادر سان جرمان إلى نادي الهلال السعودي في عام 2023، إنه كان على علاقة جيدة في البداية مع مبابي (26 عاما) عندما انضم إليه الدولي الفرنسي في عام 2017.
 
وتابع متحدثا عن مبابي "كانت لديّ مشكلات معه، تشاجرنا قليلا، لكنه كان أساسيا منذ البداية، عندما وصل". وأضاف "كنت أقول له دائما، ممازحا، أنه سيكون واحدا من الأفضل، لقد ساعدته دائما، وتحدثت معه. جاء إلى منزلي، وخرجنا لتناول العشاء معا".
 
وأكد نيمار أن سلوك مبابي تغيّر عندما وصل ميسي من برشلونة في عام 2021، خصوصا أن علاقة صداقة قوية تربط بين البرازيلي والأرجنتيني خلال فترة دفاعهما عن قميص برشلونة بين عامي 2013 و2017 "لقد قضينا بعض السنوات الجيدة معا، ولكن بعد ذلك، عندما وصل ميسي، أعتقد أنه شعر بالغيرة قليلا".
 
وأردف "لم يكن يريد مشاركتي مع أي شخص ثم بدأت المعارك وتغيير السلوك".
 
ورأى نيمار أن الافتقار إلى العمل الجماعي كان وراء فشل ثلاثي نجوم سان جرمان في "تفجير" إمكاناتهم. واستطرد قائلا: "كان غرور الجميع... لذلك لم ينجح الأمر.
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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