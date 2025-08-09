ريال مدريد يمدد عقد غونسالو غارسيا حتى 2030

مدد ريال مدريد الإسباني عقد مهاجمه الواعد غونسالو غارسيا حتى حزيران 2030.



وأفاد النادي الملكي في بيان بأن "غونسالو سينضم الآن إلى الفريق الأول لريال مدريد".



وكان العقد السابق الذي يربط ريال بابن الـ21 عاما، خريج أكاديمية الشباب في النادي الذي انضم إليه عام 2014 وهو في العاشرة من عمره، يمتد حتى حزيران 2027.



المصدر: فرانس برس