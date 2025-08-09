الأخبار
رياضة
ريال مدريد يمدد عقد غونسالو غارسيا حتى 2030
2025-08-09 | 05:00
شارك
0
min
ريال مدريد يمدد عقد غونسالو غارسيا حتى 2030
مدد ريال مدريد الإسباني عقد مهاجمه الواعد غونسالو غارسيا حتى حزيران 2030.
وأفاد النادي الملكي في بيان بأن "غونسالو سينضم الآن إلى الفريق الأول لريال مدريد".
وكان العقد السابق الذي يربط ريال بابن الـ21 عاما، خريج أكاديمية الشباب في النادي الذي انضم إليه عام 2014 وهو في العاشرة من عمره، يمتد حتى حزيران 2027.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مدريد
غونسالو
غارسيا
