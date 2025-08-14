رابطة الدوري الإسباني تعتمد إصابة تير شتيغن كإصابة طويلة الأمد

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم أن رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" اعتمدت إصابة حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن كإصابة طويلة الأمد.وقال النادي الكاتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي "قررت اللجنة الطبية في رابطة الدوري الإسباني أن إصابة حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيغن تطابق معايير الإصابة طويلة الأمد المنصوص عليها في اللوائح الحالية".وأضاف "سيقوم النادي غدا باستكمال إجراءات تسجيل اللاعب جوان غارسيا بشكل فوري".وكان قائد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي قد خضع لعملية جراحية في الظهر، عقب موسمين مثقلين بالإصابات الخطيرة.المصدر: فرانس برس