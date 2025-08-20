أخبار
رياضة

البرازيل تتخلى عن القميص الأحمر لمونديال 2026

2025-08-20 | 03:54
البرازيل تتخلى عن القميص الأحمر لمونديال 2026

صرّح رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير شاود يوم أمس الثلاثاء أنه رفض الفكرة التي أثارت استهجانا كبيرا بارتداء المنتخب الوطني اللون الأحمر، وهو اللون المرتبط بالحزب اليساري الحاكم، في مونديال 2026 الذي سيقام قبل أشهر من الانتخابات.

وظهر الجدل إلى العلن في نيسان الماضي بعد تسريب صحافي يفيد بأن المنتخب الوطني سيعتمد القميص الأحمر كخياره الثاني في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

والأحمر هو لون حزب العمال الذي يتزعمه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما يميل أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو إلى ارتداء الألوان التقليدية للبرازيل الأخضر والأصفر في التجمعات السياسية.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي شاود لقناة "سبورتيفي" إنه أمر بوقف تصنيع القمصان الحمراء، معتبرا أن التوجهات السياسية للناس طغت على الجدل بشأن لون القميص الثاني للمنتخب الوطني، علما أن القميص الرئيس للمنتخب باللون الأصفر مع حواف خضراء.

وأضاف "الأزرق والأصفر والأخضر والأبيض هي ألوان علمنا، وهذه هي الألوان التي يجب استخدامها"، معتبرا أنه عارض فكرة القميص الأحمر، لكن ليس لأسباب سياسية.

وقال شاود الذي تولى منصبه في أيار الماضي، إن شركة نايكي الراعية للمنتخب البرازيلي قبلت قرار وقف التصنيع وبدأت في صنع قميص أزرق كقميص بديل.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


