الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

2025-08-28 | 04:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الاصابة فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على أورلاندو سيتي 3-1.

وبعدما غاب عن مباراتين تواليا بسبب إصابة في فخذه الأيمن، ترجم ميسي بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 77 مدركا التعادل لفريقه الذي كان قد تأخر بهدف الكرواتي ماركو باشاليتس (45+1).

وأكمل أورلاندو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه السلوفيني دافيد بريكالو بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما تعمد شد قميص البديل الأرجنتيني تاديو أليندي ومنعه من التسجيل داخل المنطقة المحرمة، ما أسفر عن ركلة الجزاء.

ومنح ميسي، بطل مونديال قطر 2022، التقدم لفريقه بعدما تبادل الكرة مع زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا (88)، قبل أن يقضي البديل الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا على آمال أورلاندو بالعودة بتسجيله الثالث (90+1).

وبلغ إنتر ميامي نهائي المسابقة التي توّج بلقبها في 2023 خلال العام الأول لميسي في الدوري الأميركي بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأقرّ ميسي، الذي لعب مرة واحدة منذ إصابته في الثاني من آب، بأنه شعر ببعض الخوف قائلا "استعديت لهذه المباراة لأنني كنت أعرف مدى أهميتها، ضد منافس قوي للغاية هزمنا في المباراتين الماضيتين هذا العام".

وأضاف "الحقيقة هي أنني شعرت ببعض الخوف في الشوط الأول، لكنني في الشوط الثاني استرخيت أكثر".

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

ميامي

نهائي

الرابطتين

فيفا يهدد بتعليق عضوية الاتحاد الهندي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-08-21

كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي

LBCI
رياضة
2025-08-03

خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا

LBCI
رياضة
2025-06-14

"فرصة رائعة"... ميسي يبدي حماسة كبيرة لقيادة إنتر ميامي في مونديال الأندية

LBCI
رياضة
2025-08-14

منتخب لبنان يواجه منتخب نيوزيلندا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-08-27

فيفا يهدد بتعليق عضوية الاتحاد الهندي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام

LBCI
رياضة
2025-08-26

بطولة إيطاليا: إنتر يستهل حقبة مدربه كيفو بخماسية في مرمى تورينو

LBCI
رياضة
2025-08-23

الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-08-22

بطولة فرنسا: كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:37

ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-01

هل انتشر مقاتلو الايغور والشيشان المتشددون على الحدود الشرقية مع لبنان؟

LBCI
حال الطقس
2025-07-13

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-27

فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:23

"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية

LBCI
أخبار دولية
16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أمن وقضاء
05:45

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:55

لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
أخبار لبنان
05:20

مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
أخبار لبنان
23:35

للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More