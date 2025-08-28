ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الاصابة فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على أورلاندو سيتي 3-1.



وبعدما غاب عن مباراتين تواليا بسبب إصابة في فخذه الأيمن، ترجم ميسي بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 77 مدركا التعادل لفريقه الذي كان قد تأخر بهدف الكرواتي ماركو باشاليتس (45+1).



وأكمل أورلاندو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه السلوفيني دافيد بريكالو بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما تعمد شد قميص البديل الأرجنتيني تاديو أليندي ومنعه من التسجيل داخل المنطقة المحرمة، ما أسفر عن ركلة الجزاء.



ومنح ميسي، بطل مونديال قطر 2022، التقدم لفريقه بعدما تبادل الكرة مع زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا (88)، قبل أن يقضي البديل الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا على آمال أورلاندو بالعودة بتسجيله الثالث (90+1).



وبلغ إنتر ميامي نهائي المسابقة التي توّج بلقبها في 2023 خلال العام الأول لميسي في الدوري الأميركي بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي.



وأقرّ ميسي، الذي لعب مرة واحدة منذ إصابته في الثاني من آب، بأنه شعر ببعض الخوف قائلا "استعديت لهذه المباراة لأنني كنت أعرف مدى أهميتها، ضد منافس قوي للغاية هزمنا في المباراتين الماضيتين هذا العام".



وأضاف "الحقيقة هي أنني شعرت ببعض الخوف في الشوط الأول، لكنني في الشوط الثاني استرخيت أكثر".



المصدر: فرانس برس