الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين
2025-08-28 | 04:00
شارك
2
min
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الاصابة فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفين من ثلاثية الفوز على أورلاندو سيتي 3-1.
وبعدما غاب عن مباراتين تواليا بسبب إصابة في فخذه الأيمن، ترجم ميسي بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 77 مدركا التعادل لفريقه الذي كان قد تأخر بهدف الكرواتي ماركو باشاليتس (45+1).
وأكمل أورلاندو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه السلوفيني دافيد بريكالو بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما تعمد شد قميص البديل الأرجنتيني تاديو أليندي ومنعه من التسجيل داخل المنطقة المحرمة، ما أسفر عن ركلة الجزاء.
ومنح ميسي، بطل مونديال قطر 2022، التقدم لفريقه بعدما تبادل الكرة مع زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا (88)، قبل أن يقضي البديل الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا على آمال أورلاندو بالعودة بتسجيله الثالث (90+1).
وبلغ إنتر ميامي نهائي المسابقة التي توّج بلقبها في 2023 خلال العام الأول لميسي في الدوري الأميركي بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي.
وأقرّ ميسي، الذي لعب مرة واحدة منذ إصابته في الثاني من آب، بأنه شعر ببعض الخوف قائلا "استعديت لهذه المباراة لأنني كنت أعرف مدى أهميتها، ضد منافس قوي للغاية هزمنا في المباراتين الماضيتين هذا العام".
وأضاف "الحقيقة هي أنني شعرت ببعض الخوف في الشوط الأول، لكنني في الشوط الثاني استرخيت أكثر".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
ميامي
نهائي
الرابطتين
فيفا يهدد بتعليق عضوية الاتحاد الهندي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-21
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
رياضة
2025-08-21
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
0
رياضة
2025-08-03
خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا
رياضة
2025-08-03
خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا
0
رياضة
2025-06-14
"فرصة رائعة"... ميسي يبدي حماسة كبيرة لقيادة إنتر ميامي في مونديال الأندية
رياضة
2025-06-14
"فرصة رائعة"... ميسي يبدي حماسة كبيرة لقيادة إنتر ميامي في مونديال الأندية
0
رياضة
2025-08-14
منتخب لبنان يواجه منتخب نيوزيلندا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة...
رياضة
2025-08-14
منتخب لبنان يواجه منتخب نيوزيلندا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-27
فيفا يهدد بتعليق عضوية الاتحاد الهندي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام
رياضة
2025-08-27
فيفا يهدد بتعليق عضوية الاتحاد الهندي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام
0
رياضة
2025-08-26
بطولة إيطاليا: إنتر يستهل حقبة مدربه كيفو بخماسية في مرمى تورينو
رياضة
2025-08-26
بطولة إيطاليا: إنتر يستهل حقبة مدربه كيفو بخماسية في مرمى تورينو
0
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
0
رياضة
2025-08-22
بطولة فرنسا: كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه
رياضة
2025-08-22
بطولة فرنسا: كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:37
ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً
أخبار لبنان
07:37
ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-01
هل انتشر مقاتلو الايغور والشيشان المتشددون على الحدود الشرقية مع لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-01
هل انتشر مقاتلو الايغور والشيشان المتشددون على الحدود الشرقية مع لبنان؟
0
حال الطقس
2025-07-13
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-07-13
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
2025-08-27
فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها
أخبار لبنان
2025-08-27
فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
7
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
8
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More