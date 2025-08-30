الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بطولة إسبانيا... إشبيلية يتعاقد مع المخضرم أسبيليكويتا
2025-08-30 | 05:10
شارك
0
min
بطولة إسبانيا... إشبيلية يتعاقد مع المخضرم أسبيليكويتا
تعاقد نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم مع المدافع المخضرم الدولي الإسباني السابق سيزار أسبيليكويتا في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى أتلتيكو مدريد عقده.
وأوضح النادي الأندلسي أن اللاعب الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، وقّع عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي.
ولعب أسبيليكويتا 11 موسما مع تشلسي الإنكليزي بين عامي 2012 و2023، خاض خلالها 508 مباريات، وتوّج بلقب الدوري الإنكليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
وكان قائدا لتشلسي حين قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي 1-0 في نهائي دوري الأبطال عام 2021. كما مثّل منتخب إسبانيا في 44 مباراة دولية.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
إسبانيا...
إشبيلية
يتعاقد
المخضرم
أسبيليكويتا
تصفيات مونديال 2026: البرتغال ستلعب من "أجل ذكرى جوتا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-16
بطولة إسبانيا: تسجيل جوان غارسيا وراشفورد رسميا ضمن قائمة برشلونة
رياضة
2025-08-16
بطولة إسبانيا: تسجيل جوان غارسيا وراشفورد رسميا ضمن قائمة برشلونة
0
رياضة
2025-08-08
بطولة إسبانيا... الإصابة تغيّب ليفاندوفسكي عن افتتاحية الموسم
رياضة
2025-08-08
بطولة إسبانيا... الإصابة تغيّب ليفاندوفسكي عن افتتاحية الموسم
0
أخبار لبنان
2025-06-25
رجي عرض وسفير إسبانيا التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية
أخبار لبنان
2025-06-25
رجي عرض وسفير إسبانيا التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية
0
رياضة
2025-08-09
الاتحاد الدولي يمنع عرقجي من المشاركة مع منتخب لبنان في بطولة آسيا...اليكم التفاصيل
رياضة
2025-08-09
الاتحاد الدولي يمنع عرقجي من المشاركة مع منتخب لبنان في بطولة آسيا...اليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-29
تصفيات مونديال 2026: البرتغال ستلعب من "أجل ذكرى جوتا"
رياضة
2025-08-29
تصفيات مونديال 2026: البرتغال ستلعب من "أجل ذكرى جوتا"
0
رياضة
2025-08-29
الاستعدادات لمونديال 2026 جارية... رئيسة المكسيك تستعرض التطورات الأخيرة
رياضة
2025-08-29
الاستعدادات لمونديال 2026 جارية... رئيسة المكسيك تستعرض التطورات الأخيرة
0
رياضة
2025-08-29
أربعة عروض نهائية لاستضافة بطولة أوروبا للسيدات 2029
رياضة
2025-08-29
أربعة عروض نهائية لاستضافة بطولة أوروبا للسيدات 2029
0
رياضة
2025-08-28
تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2026... وهذه التفاصيل
رياضة
2025-08-28
تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2026... وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
سلام: التنمية المستدامة ضرورة وطنية واللامركزية الإدارية التزام دستوري وإصلاحي
أخبار لبنان
08:21
سلام: التنمية المستدامة ضرورة وطنية واللامركزية الإدارية التزام دستوري وإصلاحي
0
صحف اليوم
00:21
"محاولات لإيقاع لبنان في المحظور"... هذا ما كشفه مسؤول لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:21
"محاولات لإيقاع لبنان في المحظور"... هذا ما كشفه مسؤول لـ"الجمهورية"
0
أخبار دولية
06:21
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة
أخبار دولية
06:21
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة
0
أخبار دولية
06:26
رئيس الوزراء: إسبانيا تدعم الرئيس الفلسطيني بعد رفض الولايات المتحدة "الجائر" منحه تأشيرة
أخبار دولية
06:26
رئيس الوزراء: إسبانيا تدعم الرئيس الفلسطيني بعد رفض الولايات المتحدة "الجائر" منحه تأشيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
النائب حسين جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى
أخبار لبنان
07:57
النائب حسين جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى
0
أخبار لبنان
06:39
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
أخبار لبنان
06:39
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
0
أخبار دولية
06:36
فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية
أخبار دولية
06:36
فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية
0
أخبار لبنان
06:30
متري: ورقة باراك لن يعد لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجانبان الإسرائيلي والسوري بما ورد فيها
أخبار لبنان
06:30
متري: ورقة باراك لن يعد لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجانبان الإسرائيلي والسوري بما ورد فيها
0
أخبار لبنان
16:00
باسيل: أصبحنا ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن لنا بها
أخبار لبنان
16:00
باسيل: أصبحنا ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن لنا بها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
0
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
2
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
3
أمن وقضاء
07:21
طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!
أمن وقضاء
07:21
طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!
4
أمن وقضاء
03:05
أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية
أمن وقضاء
03:05
أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية
5
أخبار لبنان
13:29
لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل
أخبار لبنان
13:29
لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل
6
أمن وقضاء
12:15
الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)
أمن وقضاء
12:15
الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)
7
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
8
حال الطقس
02:42
إليكم تفاصيل الطقس...
حال الطقس
02:42
إليكم تفاصيل الطقس...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More