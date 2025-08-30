الأخبار
رياضة

بطولة إسبانيا... إشبيلية يتعاقد مع المخضرم أسبيليكويتا

2025-08-30 | 05:10
بطولة إسبانيا... إشبيلية يتعاقد مع المخضرم أسبيليكويتا

تعاقد نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم مع المدافع المخضرم الدولي الإسباني السابق سيزار أسبيليكويتا في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى أتلتيكو مدريد عقده.

وأوضح النادي الأندلسي أن اللاعب الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، وقّع عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولعب أسبيليكويتا 11 موسما مع تشلسي الإنكليزي بين عامي 2012 و2023، خاض خلالها 508 مباريات، وتوّج بلقب الدوري الإنكليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وكان قائدا لتشلسي حين قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي 1-0 في نهائي دوري الأبطال عام 2021. كما مثّل منتخب إسبانيا في 44 مباراة دولية.

المصدر: فرانس برس
 
 
