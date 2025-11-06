الأخبار
رياضة

ريال مدريد يخسر لاعب الوسط الفرنسي تشواميني... ما السبب؟

2025-11-06 | 11:39
0min
ريال مدريد يخسر لاعب الوسط الفرنسي تشواميني... ما السبب؟

أعلن نادي ريال مدريد الخميس عن خسارته خدمات لاعب وسطه الفرنسي أوريليان تشواميني لأسابيع عدة بسبب إصابة في فخذه الأيسر.

وقال النادي المتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان: "بعد الفحوص التي أجريت مؤخرا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا أوريليان تشواميني في العضلة شبه الوترية لساقه اليسرى (الجزء الخلفي من الفخذ)"، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

بدورها، توقعت الصحافة الإسبانية غياب لاعب الوسط الدفاعي لمدة ثلاثة أسابيع على أقل تقدير، وبالتالي لن يتواجد مع المنتخب الفرنسي الذي يعلن تشكيلته المدرب ديدييه ديشان الخميس من أجل مباراتيه في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 ضد أوكرانيا وأذربيجان.

وخاض ابن الـ25 عاما كامل المباراة التي خسرها ريال على أرض ليفربول الإنكليزي 0-1 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ولم يظهر أي مؤشرات بأنه مصاب.

وكالة فرانس برس
 
 
