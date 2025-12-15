نتيجة مشرفة لـ MMA Lebanon في MFP 260 الروسية

شارك من لبنان برياضة الفنون القتالية المختلطة كل من البطل عامر عبد النبي ممثلا نادي TMT والبطل محمد مهدي عوض الله ممثلا MMA Lebanon باشراف ودعم مباشر من السيد حسن جزيني و MMA Global plus للبطل عوض الله في البطولة الاحترافية التي نظمت في العاصمة الروسية موسكو بحضور كل من رئيس المنظمة ديمتري كلينكوف ومدير MFP Arabia عبد الفتاح توحا بتاريخ 12 كانون الأول الحالي.

وفاز البطل محمد عوض الله ممثلا MMA Lebanon على خصمه الروسي حامل لقب المنظمة بعد خوض ٣ جولات متتالية بقرار من الحكام وهي المرة الاولى التي يفوز فيها لاعب عربي على بطل روسي حامل اللقب المنظمة منذ سنتين سابقتين.



في حين سيتم اعادة النظر في نتيجة نزال البطل عامر عبد النبي بسبب ضربة غير شرعية من قبل الخصم ومع انتقاله من مرحلة الهواة حيث خاص فيها اكثر من ١١ مباراة باشراف السيد جزيني على مدة سنتين، انتقل الى الحياة الاحترافية في شهر أيار من سنة ٢٠٢٥.

وفي ٦ اشهر فاز البطل عوض بـ ٤ نزالات احترافية توج اخرها في واحدة من اقوى المنظمات في روسيا والعالم في رياضة الفنون القتالية المختلطة حيث تضم اهم وابرز واقوى المقاتلين الروس في هذه الرياضة.



ووافق كل من البطليين على خوض النزالات ضد الخصوم بالرغم من فرق الوزن بينهم في احدى المباريات.

والجدير بالذكر انه سيتم الاعلان قريبا عن بروتوكول تعاون ما بين MFP Global و Arabia MFP مع الجهات المعنية في الشرق الاوسط لتطوير ونشر هذه الرياضة في الشرق الاوسط وفتح الباب للاعبين العرب.