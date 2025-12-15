الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
نتيجة مشرفة لـ MMA Lebanon في MFP 260 الروسية
2025-12-15 | 03:00
شارك
2
min
نتيجة مشرفة لـ MMA Lebanon في MFP 260 الروسية
شارك من لبنان برياضة الفنون القتالية المختلطة كل من البطل عامر عبد النبي ممثلا نادي TMT والبطل محمد مهدي عوض الله ممثلا MMA Lebanon باشراف ودعم مباشر من السيد حسن جزيني و MMA Global plus للبطل عوض الله
في البطولة الاحترافية التي نظمت في العاصمة الروسية موسكو بحضور كل من رئيس المنظمة ديمتري كلينكوف ومدير MFP Arabia عبد الفتاح توحا بتاريخ 12 كانون الأول الحالي.
وفاز البطل محمد عوض الله ممثلا MMA Lebanon على خصمه الروسي حامل لقب المنظمة بعد خوض ٣ جولات متتالية بقرار من الحكام وهي المرة الاولى التي يفوز فيها لاعب عربي على بطل روسي حامل اللقب المنظمة منذ سنتين سابقتين.
في حين سيتم اعادة النظر في نتيجة نزال البطل عامر عبد النبي بسبب ضربة غير شرعية من قبل الخصم ومع انتقاله من مرحلة الهواة حيث خاص فيها اكثر من ١١ مباراة باشراف السيد جزيني على مدة سنتين، انتقل الى الحياة الاحترافية في شهر أيار من سنة ٢٠٢٥.
وفي ٦ اشهر فاز البطل عوض بـ ٤ نزالات احترافية توج اخرها في واحدة من اقوى المنظمات في روسيا والعالم في رياضة الفنون القتالية المختلطة حيث تضم اهم وابرز واقوى المقاتلين الروس في هذه الرياضة.
ووافق كل من البطليين على خوض النزالات ضد الخصوم بالرغم من فرق الوزن بينهم في احدى المباريات.
والجدير بالذكر انه سيتم الاعلان قريبا عن بروتوكول تعاون ما بين MFP Global و Arabia MFP مع الجهات المعنية في الشرق الاوسط لتطوير ونشر هذه الرياضة في الشرق الاوسط وفتح الباب للاعبين العرب.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مشرفة
Lebanon
الروسية
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-07
افرام: نتحدث عن 260 طنًا من النفايات على الطرقات في كسروان ما لم نجد حلًا
آخر الأخبار
2025-10-07
افرام: نتحدث عن 260 طنًا من النفايات على الطرقات في كسروان ما لم نجد حلًا
0
آخر الأخبار
2025-11-08
حماس: توثيق الأمم المتحدة 260 اعتداء نفذها مستوطنون ضد أبناء شعبنا في الضفة دليل واضح على سياسة الإرهاب
آخر الأخبار
2025-11-08
حماس: توثيق الأمم المتحدة 260 اعتداء نفذها مستوطنون ضد أبناء شعبنا في الضفة دليل واضح على سياسة الإرهاب
0
أخبار لبنان
2025-10-10
الجيش نفذ سلسلة تدابير أمنية في البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن وضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا
أخبار لبنان
2025-10-10
الجيش نفذ سلسلة تدابير أمنية في البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن وضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا
0
أخبار دولية
2025-10-24
زيلينسكي يشيد بـ"النتائج الجيدة" للقمة الأوروبية بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة
أخبار دولية
2025-10-24
زيلينسكي يشيد بـ"النتائج الجيدة" للقمة الأوروبية بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-13
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-13
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
0
رياضة
2025-12-13
تمبرولفز يُفسد تسجيل ستيفن كري 39 نقطة في عودته إلى وريورز
رياضة
2025-12-13
تمبرولفز يُفسد تسجيل ستيفن كري 39 نقطة في عودته إلى وريورز
0
رياضة
2025-12-13
بعد محادثات مع سلوت... إدراج صلاح ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون
رياضة
2025-12-13
بعد محادثات مع سلوت... إدراج صلاح ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون
0
رياضة
2025-12-12
بطولة فرنسا: سان جرمان ينتظر تعثر لنس ومرسيليا يسعى لإنعاش موسمه
رياضة
2025-12-12
بطولة فرنسا: سان جرمان ينتظر تعثر لنس ومرسيليا يسعى لإنعاش موسمه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-11-28
إسرائيل عرقلت ذهاب البابا إلى قطاع غزة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
2025-11-28
إسرائيل عرقلت ذهاب البابا إلى قطاع غزة (الأنباء الإلكترونية)
0
صحف اليوم
2025-11-28
مرجع لـ"الأنباء الكويتية": سنة مفصلية قد تطلق مسار إستعادة الدولة
صحف اليوم
2025-11-28
مرجع لـ"الأنباء الكويتية": سنة مفصلية قد تطلق مسار إستعادة الدولة
0
صحف اليوم
2025-11-27
المبادرة المصرية تعثرت... لكنها لم تسقط (اللواء)
صحف اليوم
2025-11-27
المبادرة المصرية تعثرت... لكنها لم تسقط (اللواء)
0
خبر عاجل
2025-11-10
النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني
خبر عاجل
2025-11-10
النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
0
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
0
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
0
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
0
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
2
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
3
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
4
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
5
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
7
أمن وقضاء
02:44
قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة
أمن وقضاء
02:44
قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة
8
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More