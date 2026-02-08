ميسي يسجل هدفه الأول لعام 2026 خلال لقاء ودي في الإكوادور

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الأول لعام 2026، في لقاء ودي أقيم يوم السبت الماضي في الإكوادور ضد الفريق المحلي برشلونة (2-2) ضمن جولة إنتر ميامي الأميركي في أميركا اللاتينية.



وأشعل قائد المنتخب الأرجنتيني حماس آلاف المشجعين في ملعب مونومنتال في غواياكيل، أحد أكثر الموانئ خطرا على ساحل المحيط الهادئ والذي انتشر فيه نحو 700 عسكري لتأمينه.



وفي الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 31، افتتح ميسي التسجيل بهدفه الأول لهذا العام، وسط هتافات الجماهير في ثالث محطات جولته الإقليمية مع فريقه إنتر ميامي.



وبعد مراوغته لوكا سوسا وبرايان كارابالي، سدد ميسي كرة يسارية متقنة لم ينجح الحارس الفنزويلي خوسيه دافيد كونتريراس في صدها.



ثم تألق ميسي بتمريرة ساحرة مكّنت المهاجم الأرجنتيني-المكسيكي خرمان بيرتيراميه من التسجيل بدوره، من دون أن يمنع ذلك المضيف الإكوادوري من خطف التعادل.



المصدر: فرانس برس