عاجل
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
ميسي يسجل هدفه الأول لعام 2026 خلال لقاء ودي في الإكوادور
2026-02-08 | 05:44
ميسي يسجل هدفه الأول لعام 2026 خلال لقاء ودي في الإكوادور
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الأول لعام 2026، في لقاء ودي أقيم يوم السبت الماضي في الإكوادور ضمن جولة إنتر ميامي الأميركي في أميركا اللاتينية.
وأشعل قائد المنتخب الأرجنتيني حماس آلاف المشجعين في ملعب مونومنتال في غواياكيل، أحد أكثر الموانئ خطرا على ساحل المحيط الهادئ والذي انتشر فيه نحو 700 عسكري لتأمينه.
وفي الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 31، افتتح ميسي التسجيل بهدفه الأول لهذا العام، وسط هتافات الجماهير في ثالث محطات جولته الإقليمية مع فريقه إنتر ميامي.
وبعد مراوغته لوكا سوسا وبرايان كارابالي، سدد ميسي كرة يسارية متقنة لم ينجح الحارس الفنزويلي خوسيه دافيد كونتريراس في صدها.
ثم تألق ميسي بتمريرة ساحرة مكّنت المهاجم الأرجنتيني-المكسيكي خرمان بيرتيراميه من التسجيل بدوره، من دون أن يمنع ذلك المضيف الإكوادوري من خطف التعادل.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأول
الإكوادور
ماراتون بيروت انطلق من سلعاتا... وخط النهاية في ميناء جبيل
السابق
مقالات ذات صلة
رياضة
2025-12-11
نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يسجل هدفا في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية
رياضة
2025-12-11
نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يسجل هدفا في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية
0
أخبار لبنان
2026-01-28
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
أخبار لبنان
2026-01-28
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-01-04
مصدر لرويترز: 8 أعضاء في تحالف أوبك+ اتفقوا من حيث المبدأ على الإبقاء على وقف موقت لزيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026
آخر الأخبار
2026-01-04
مصدر لرويترز: 8 أعضاء في تحالف أوبك+ اتفقوا من حيث المبدأ على الإبقاء على وقف موقت لزيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
0
رياضة
03:31
ماراتون بيروت انطلق من سلعاتا... وخط النهاية في ميناء جبيل
رياضة
03:31
ماراتون بيروت انطلق من سلعاتا... وخط النهاية في ميناء جبيل
0
رياضة
03:25
برشلونة يعزز صدارته بفوز صريح على مايوركا
رياضة
03:25
برشلونة يعزز صدارته بفوز صريح على مايوركا
0
رياضة
2026-02-07
نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو: "الإصابات أثرت على ثقتي"
رياضة
2026-02-07
نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو: "الإصابات أثرت على ثقتي"
0
رياضة
2026-02-07
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
رياضة
2026-02-07
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
0
آخر الأخبار
2025-11-23
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
آخر الأخبار
2025-11-23
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
0
أخبار لبنان
2025-12-12
شينكر: على حكومة إسرائيل أن تظهر بعض النوايا الحسنة ولبنان لا يحقق تقدمًا كافيًا وسريعًا في الإصلاحات
أخبار لبنان
2025-12-12
شينكر: على حكومة إسرائيل أن تظهر بعض النوايا الحسنة ولبنان لا يحقق تقدمًا كافيًا وسريعًا في الإصلاحات
0
صحف اليوم
2025-12-05
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-12-05
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
0
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
0
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
0
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
0
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
0
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
0
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
0
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
0
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
0
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
0
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
1
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
2
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
3
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
4
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
7
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
8
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
