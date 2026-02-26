أن بي ايه... سبيرز يمدد سلسلة انتصاراته

عزّز سان أنتونيو سبيرز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 10 عقب فوزه على تورونتو رابتورز 110-107 يوم الأربعاء الماضي، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وتألق الثنائي ديفن فاسيل وديأيرون فوكس بتسجيلهما 21 و20 نقطة تواليا، ليعوضا الأداء الهجومي الضعيف لنجم الفريق، الفرنسي فيكتور ويمبانياما، ليحقق سبيرز فوزه العاشر تواليا في أطول سلسلة انتصارات له منذ موسم 2015-2016.واكتفى لاعب الإرتكاز الفرنسي بتسجيل ثلاث محاولات من أصل 12 في طريقه لإنهاء المباراة بـ 12 نقطة بمواجهة دفاع شرس من رابتورز.لكن ويمبانياما نجح في خمس من ست رميات حرّة، إضافة الى تألقه الدفاعي مع خمس صدات من بينها صدة حاسمة لمحاولة جايكوب بويلتل قبل 44 ثانية من نهاية الوقت.ورفع سبيرز رصيده إلى 42 فوزا مقابل 16 خسارة بفارق مباراتين عن أوكلاهوما المتصدر الذي يملك في رصيده 45 انتصارا و15 خسارة.المصدر: فرانس برس