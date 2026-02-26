الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
أن بي ايه... سبيرز يمدد سلسلة انتصاراته
2026-02-26 | 07:15
شارك
0
min
أن بي ايه... سبيرز يمدد سلسلة انتصاراته
عزّز سان أنتونيو سبيرز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 10 عقب فوزه على تورونتو رابتورز 110-107 يوم الأربعاء الماضي، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتألق الثنائي ديفن فاسيل وديأيرون فوكس بتسجيلهما 21 و20 نقطة تواليا، ليعوضا الأداء الهجومي الضعيف لنجم الفريق، الفرنسي فيكتور ويمبانياما، ليحقق سبيرز فوزه العاشر تواليا في أطول سلسلة انتصارات له منذ موسم 2015-2016.
واكتفى لاعب الإرتكاز الفرنسي بتسجيل ثلاث محاولات من أصل 12 في طريقه لإنهاء المباراة بـ 12 نقطة بمواجهة دفاع شرس من رابتورز.
لكن ويمبانياما نجح في خمس من ست رميات حرّة، إضافة الى تألقه الدفاعي مع خمس صدات من بينها صدة حاسمة لمحاولة جايكوب بويلتل قبل 44 ثانية من نهاية الوقت.
ورفع سبيرز رصيده إلى 42 فوزا مقابل 16 خسارة بفارق مباراتين عن أوكلاهوما المتصدر الذي يملك في رصيده 45 انتصارا و15 خسارة.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
ايه...
سبيرز
سلسلة
انتصاراته
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-28
أن بي ايه: عودة مظفرة لأنتيتوكونمبو وانتهاء سلسلة انتصارات سبيرز
رياضة
2025-12-28
أن بي ايه: عودة مظفرة لأنتيتوكونمبو وانتهاء سلسلة انتصارات سبيرز
0
رياضة
2026-02-07
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
رياضة
2026-02-07
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
0
رياضة
2026-02-25
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
رياضة
2026-02-25
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10
"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10
"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
0
رياضة
09:00
بعد خلاف مع رئيسها... اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب 2030 تُعلن رحيل مديرها العام
رياضة
09:00
بعد خلاف مع رئيسها... اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب 2030 تُعلن رحيل مديرها العام
0
رياضة
08:30
موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن
رياضة
08:30
موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن
0
رياضة
2026-02-25
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
رياضة
2026-02-25
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:26
أمن الدولة: توقيف لص في بيروت خلال دقائق من ارتكابه جريمته واستعادة المسروقات
أمن وقضاء
03:26
أمن الدولة: توقيف لص في بيروت خلال دقائق من ارتكابه جريمته واستعادة المسروقات
0
أخبار لبنان
2026-02-18
وزير التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في طرابلس ليوم الخميس
أخبار لبنان
2026-02-18
وزير التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في طرابلس ليوم الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-15
فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-15
فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
0
فنّ
2026-02-24
من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى
فنّ
2026-02-24
من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:30
الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات
أخبار لبنان
07:30
الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات
0
أخبار دولية
02:33
الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية
أخبار دولية
02:33
الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية
0
أخبار دولية
01:27
روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"
أخبار دولية
01:27
روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
حال الطقس
01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
2
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
3
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
4
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
5
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
6
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
7
أخبار لبنان
04:42
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
أخبار لبنان
04:42
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
8
أمن وقضاء
03:23
قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين
أمن وقضاء
03:23
قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More