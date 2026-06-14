بعد أكثر من 50 عامًا… فريق نيويورك "نيكس" يتوّج بلقب دوري الـNBA

تُوّج فريق "نيويورك نيكس" بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا، بعد فوزه على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة من السلسلة النهائية، ليحسم اللقب وسط احتفالات واسعة من جماهيره.

وعمت أجواء الفرح مدينة نيويورك، حيث احتشد آلاف المشجعين في الشوارع والساحات لمتابعة المباراة والاحتفال بالإنجاز التاريخي، الذي أنهى عقودًا من الانتظار.

ويُعدّ هذا اللقب الأول للفريق منذ عام 1973، بعدما أخفق في عدة محاولات سابقة للوصول إلى منصة التتويج.

وهنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب فريق "نيكس" وإدارته على الفوز، فيما وصف عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الإنجاز بـ"التاريخي"، معلنًا تنظيم موكب احتفالي رسمي في المدينة تكريمًا للفريق.

ودعت السلطات الجماهير إلى الاحتفال بمسؤولية والحفاظ على الأمن، بعد تسجيل حوادث محدودة استهدفت بعض مشجعي الفريق المنافس خلال سلسلة النهائي.