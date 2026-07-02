الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
رياضة
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
2026-07-02 | 13:38
شارك
0
min
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
رياضة
والخروج
الباكر
للمرة
الثالثة...
الأسباب؟
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:50
باسيل: نحن مع التفاوض مع اسرائيل بغض النظر اذا كان مباشرا أو غير مباشر لأنه بديل عن الحرب
أخبار لبنان
16:50
باسيل: نحن مع التفاوض مع اسرائيل بغض النظر اذا كان مباشرا أو غير مباشر لأنه بديل عن الحرب
0
آخر الأخبار
16:39
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي نفذ غارةً في الوادي الواقع بين برعشيت وشقرا في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
16:39
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي نفذ غارةً في الوادي الواقع بين برعشيت وشقرا في قضاء بنت جبيل
0
آخر الأخبار
16:27
الاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وندعو الجميع للالتزام به ووقف دائم للأعمال العدائية
آخر الأخبار
16:27
الاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وندعو الجميع للالتزام به ووقف دائم للأعمال العدائية
0
آخر الأخبار
16:26
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث باتصال مع غوتيريش وضع مضيق هرمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
آخر الأخبار
16:26
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث باتصال مع غوتيريش وضع مضيق هرمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-07-01
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
رياضة
2026-07-01
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
0
رياضة
2026-07-01
الطابة بتعلّم...
رياضة
2026-07-01
الطابة بتعلّم...
0
اخبار البرامج
2026-06-27
بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
اخبار البرامج
2026-06-27
بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
0
رياضة
2026-06-25
ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟
رياضة
2026-06-25
ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-24
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-03-24
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام جنوبي لبنان
0
صحة وتغذية
10:32
خبر سار لعشاق القهوة… دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لصحة الكبد
صحة وتغذية
10:32
خبر سار لعشاق القهوة… دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لصحة الكبد
0
آخر الأخبار
10:35
الخارجية الباكستانية: اتصال بين الوزير إسحاق دار ووزير الخارجية السعودي ناقش الوضع الإقليمي وأعربا عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي بالمفاوضات
آخر الأخبار
10:35
الخارجية الباكستانية: اتصال بين الوزير إسحاق دار ووزير الخارجية السعودي ناقش الوضع الإقليمي وأعربا عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي بالمفاوضات
0
خبر عاجل
2026-06-26
مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: إطار العمل المشترك لن يتضمن جدولا زمنيا لبدء الإنسحابات وهذا الأمر سيستكمل في المفاوضات المقبلة
خبر عاجل
2026-06-26
مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: إطار العمل المشترك لن يتضمن جدولا زمنيا لبدء الإنسحابات وهذا الأمر سيستكمل في المفاوضات المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
رياضة
13:38
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
0
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
0
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
0
أخبار دولية
13:21
الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة
أخبار دولية
13:21
الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
صالون الشرف… لوك جديد وترقية لتجربة السفر في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:20
صالون الشرف… لوك جديد وترقية لتجربة السفر في مطار بيروت
0
رياضة
13:20
نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة
رياضة
13:20
نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة
0
أخبار لبنان
13:19
بين سوريا ولبنان مشكلة اعتراف
أخبار لبنان
13:19
بين سوريا ولبنان مشكلة اعتراف
0
أخبار لبنان
13:13
الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ
أخبار لبنان
13:13
الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ
0
أخبار لبنان
13:07
مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية
أخبار لبنان
13:07
مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
2
رياضة
06:35
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
رياضة
06:35
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
3
أخبار لبنان
07:52
عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة
أخبار لبنان
07:52
عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة
4
أمن وقضاء
11:22
تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
أمن وقضاء
11:22
تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
5
صحف اليوم
07:30
جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه
صحف اليوم
07:30
جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه
6
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
7
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
8
اسرار
23:53
أسرار الصحف 2-7-2026
اسرار
23:53
أسرار الصحف 2-7-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More