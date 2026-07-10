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كين وهالاند… صدام الهدافين يشعل ربع نهائي كأس العالم بين إنكلترا والنرويج

2026-07-10 | 06:15
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كين وهالاند… صدام الهدافين يشعل ربع نهائي كأس العالم بين إنكلترا والنرويج

قبل المواجهة المرتقبة بين إنكلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى الصراع الفردي بين القائد الإنكليزي هاري كين والنجم النرويجي إرلينغ هالاند، في مواجهة تجمع اثنين من أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية. وبعد سنوات من المقارنات بينهما منذ انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي في 2022، يدخل كين اللقاء بصورة مختلفة، بعدما حقق نجاحات كبيرة مع بايرن ميونيخ تُوج خلالها بلقبي الدوري الألماني والحذاء الذهبي الأوروبي، إلى جانب تسجيله ستة أهداف في البطولة الحالية.

ويعد التسجيل نقطة القوة الأبرز لكلا اللاعبين. فقد رفع كين رصيده إلى 85 هدفًا بقميص منتخب إنكلترا، كما وصل إلى 120 مباراة دولية ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب الإنكليزي. في المقابل، يواصل هالاند تقديم أرقام استثنائية مع النرويج، إذ سجل 62 هدفًا في 51 مباراة دولية، بينها سبعة أهداف في أول مشاركة له بكأس العالم، بعدما هز الشباك في جميع مبارياته الأربع بالبطولة حتى الآن.

ورغم تفوق هالاند في المعدل التهديفي، تشير الإحصاءات إلى أنّ كين يقدّم مساهمة أكبر في بناء اللعب وصناعة الفرص، بفضل تحركاته خارج منطقة الجزاء ودوره في ربط الخطوط. ومع ذلك، لا يقتصر تأثير هالاند على التسجيل فقط، إذ صنع فرصًا أكثر لزملائه خلال البطولة الحالية، رغم مشاركته في دقائق أقل، ما يعكس تطورًا في جوانب أخرى من أدائه.

وتعتمد النرويج بصورة كبيرة على هالاند، إذ تنخفض نسبة انتصاراتها بشكل ملحوظ في المباريات التي لا يسجل فيها، بينما يملك المنتخب الإنكليزي حلولًا هجومية متعددة بوجود جود بيلينغهام إلى جانب كين. وبينما يتطلع قائد إنكلترا إلى محو ذكرى إهداره ركلة الجزاء أمام فرنسا في مونديال قطر، يسعى هالاند إلى مواصلة عروضه اللافتة وقيادة النرويج نحو نصف النهائي، في مواجهة قد تحسمها لمسة أحد أفضل هدافي العالم.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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