الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
كين وهالاند… صدام الهدافين يشعل ربع نهائي كأس العالم بين إنكلترا والنرويج
2026-07-10 | 06:15
شارك
2
min
كين وهالاند… صدام الهدافين يشعل ربع نهائي كأس العالم بين إنكلترا والنرويج
قبل المواجهة المرتقبة بين إنكلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى الصراع الفردي بين القائد الإنكليزي هاري كين والنجم النرويجي إرلينغ هالاند، في مواجهة تجمع اثنين من أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية. وبعد سنوات من المقارنات بينهما منذ انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي في 2022، يدخل كين اللقاء بصورة مختلفة، بعدما حقق نجاحات كبيرة مع بايرن ميونيخ تُوج خلالها بلقبي الدوري الألماني والحذاء الذهبي الأوروبي، إلى جانب تسجيله ستة أهداف في البطولة الحالية.
ويعد التسجيل نقطة القوة الأبرز لكلا اللاعبين. فقد رفع كين رصيده إلى 85 هدفًا بقميص منتخب إنكلترا، كما وصل إلى 120 مباراة دولية ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب الإنكليزي. في المقابل، يواصل هالاند تقديم أرقام استثنائية مع النرويج، إذ سجل 62 هدفًا في 51 مباراة دولية، بينها سبعة أهداف في أول مشاركة له بكأس العالم، بعدما هز الشباك في جميع مبارياته الأربع بالبطولة حتى الآن.
ورغم تفوق هالاند في المعدل التهديفي، تشير الإحصاءات إلى أنّ كين يقدّم مساهمة أكبر في بناء اللعب وصناعة الفرص، بفضل تحركاته خارج منطقة الجزاء ودوره في ربط الخطوط. ومع ذلك، لا يقتصر تأثير هالاند على التسجيل فقط، إذ صنع فرصًا أكثر لزملائه خلال البطولة الحالية، رغم مشاركته في دقائق أقل، ما يعكس تطورًا في جوانب أخرى من أدائه.
وتعتمد النرويج بصورة كبيرة على هالاند، إذ تنخفض نسبة انتصاراتها بشكل ملحوظ في المباريات التي لا يسجل فيها، بينما يملك المنتخب الإنكليزي حلولًا هجومية متعددة بوجود جود بيلينغهام إلى جانب كين. وبينما يتطلع قائد إنكلترا إلى محو ذكرى إهداره ركلة الجزاء أمام فرنسا في مونديال قطر، يسعى هالاند إلى مواصلة عروضه اللافتة وقيادة النرويج نحو نصف النهائي، في مواجهة قد تحسمها لمسة أحد أفضل هدافي العالم.
المصدر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
هالاند
كين
هاري كين
هالاند وكين
منتخب النرويج
منتخب انكلترا
مونديال
كأس العالم.
التالي
أكثر من 300 مليون دولار قيد التحقيق… الاتحاد الأرجنتيني تحت أنظار الـFBI
من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-06-17
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
رياضة
2026-06-17
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
0
رياضة
2026-07-07
مواجهة تاريخية بين ميسي وصلاح… صراع العمالقة على بطاقة ربع نهائي كأس العالم
رياضة
2026-07-07
مواجهة تاريخية بين ميسي وصلاح… صراع العمالقة على بطاقة ربع نهائي كأس العالم
0
رياضة
07:57
إسبانيا وبلجيكا… صدام أوروبي ناري على بطاقة نصف نهائي كأس العالم 2026
رياضة
07:57
إسبانيا وبلجيكا… صدام أوروبي ناري على بطاقة نصف نهائي كأس العالم 2026
0
رياضة
2026-07-08
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
رياضة
2026-07-08
بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
06:35
أكثر من 300 مليون دولار قيد التحقيق… الاتحاد الأرجنتيني تحت أنظار الـFBI
رياضة
06:35
أكثر من 300 مليون دولار قيد التحقيق… الاتحاد الأرجنتيني تحت أنظار الـFBI
0
رياضة
13:08
من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب
رياضة
13:08
من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب
0
رياضة
2026-07-09
حسام حسن مستمر على رأس منتخب مصر بعد مونديال 2026
رياضة
2026-07-09
حسام حسن مستمر على رأس منتخب مصر بعد مونديال 2026
0
رياضة
2026-07-09
لأول مرة في تاريخ كأس العالم... عرض ضخم بين شوطي النهائي يجمع جاستن بيبر ومادونا وشاكيرا وBTS
رياضة
2026-07-09
لأول مرة في تاريخ كأس العالم... عرض ضخم بين شوطي النهائي يجمع جاستن بيبر ومادونا وشاكيرا وBTS
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-06-22
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
خبر عاجل
2026-06-22
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
0
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
0
أخبار لبنان
2026-02-11
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الاقتصاد الخطة والرؤية الاقتصادية والتضخم والإصلاحات المطلوبة... البستاني: اللجنة قررّت إتخاذ فترة أسبوعين لدراسة الخطة بتأنٍ
أخبار لبنان
2026-02-11
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الاقتصاد الخطة والرؤية الاقتصادية والتضخم والإصلاحات المطلوبة... البستاني: اللجنة قررّت إتخاذ فترة أسبوعين لدراسة الخطة بتأنٍ
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-05
يوميات مونديال القارة الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-05
يوميات مونديال القارة الاميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:20
من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:20
من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
رياضة
07:33
المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة
رياضة
07:33
المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة
0
أخبار لبنان
07:00
وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
أخبار لبنان
07:00
وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات
0
أخبار لبنان
06:32
جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:32
جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:27
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة
أخبار لبنان
03:27
الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة
0
موضة وجمال
14:20
لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27
موضة وجمال
14:20
لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27
0
أمن وقضاء
14:11
فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان
أمن وقضاء
14:11
فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان
0
أخبار دولية
14:08
التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35
أخبار دولية
14:08
التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35
0
أخبار دولية
14:04
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
أخبار دولية
14:04
ساحة لبنان بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:19
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أخبار دولية
16:13
وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون
أخبار دولية
16:13
وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون
3
أخبار لبنان
02:38
الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب
أخبار لبنان
02:38
الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-7-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-7-2026
5
أخبار لبنان
12:37
علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة
أخبار لبنان
12:37
علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة
6
أخبار لبنان
07:00
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل
أخبار لبنان
07:00
بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل
7
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران
8
أخبار دولية
17:11
كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان
أخبار دولية
17:11
كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More