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المدير الفني لمنتخب الأرجنتين: "سويسرا خصم عنيد وهناك من لا يريد فوزنا"

2026-07-11 | 14:44
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المدير الفني لمنتخب الأرجنتين: "سويسرا خصم عنيد وهناك من لا يريد فوزنا"

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بالروح القتالية العالية للاعبيه التي أنقذت حامل اللقب من خروج مبكر أمام مصر بنتيجة (3-2) في ثمن نهائي مونديال 2026، مؤكداً قبيل مواجهة سويسرا المرتقبة في ربع النهائي أنه "لا يوجد فريق سهل في كأس العالم".

وأوضح سكالوني في مؤتمره الصحفي أنّ نقطة التحوّل التاريخية والدفعة المعنوية لهذا الجيل بدأت منذ التتويج بلقب كوبا أمريكا 2021. 

وحذّر المدرّب من خطورة المنتخب السويسري ووصفه بالخصم العنيد والقوي الذي يمتلك تاريخاً وخبرة تمكّنه من مقارعة الكبار.

وعن قائد الفريق ليونيل ميسي، قال سكالوني: "طالما أنّه متحمّس، سيبقى الأفضل في العالم. إنه يتحول إلى آلة حاسمة بمجرد شعوره بخطورة الفرصة". 

وفي ختام تصريحاته، أشار سكالوني إلى أنه يستغل رغبة البعض في خسارة الأرجنتين كوقود لتحفيز لاعبيه، قائلاً: "هناك من لا يريد فوز الأرجنتين، لكن هذا أمر طبيعي، تماماً كما يحدث مع أي فريق آخر. نستغل هذا الأمر لتحفيز اللاعبين على تقديم أداء أفضل". 

كما شدّد على أنّ قوة فريقه الحقيقية تكمن في تماسك المجموعة والروابط والذكريات التي لا تُنسى بين اللاعبين.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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