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رياضة
لبنان يستضيف بطولة FIP Promises للمرة الأولى في تاريخه
2026-09-12 | 02:56
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لبنان يستضيف بطولة FIP Promises للمرة الأولى في تاريخه
في خطوة تاريخية للبادل اللبناني، أعلن الاتحاد اللبناني للبادل عن استضافة لبنان، للمرة الأولى، بطولة FIP Promises الرسمية التابعة للاتحاد الدولي للبادل، وذلك من 1 إلى 4 تشرين الأول 2026 على ملاعب Padel House في الزلقا.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع رئيس الاتحاد اللبناني للبادل محمد اليمن برئيس الاتحاد الدولي للبادل، في تأكيد على التعاون المتنامي بين الاتحادين وعلى الثقة التي بات يحظى بها لبنان على الساحة الدولية في رياضة البادل.
ومن شأن استضافة البطولة أن تتيح أمام اللاعبين اللبنانيين فرصة خوض تجربة دولية على أرض لبنان، والمنافسة مع لاعبين من الخارج، في خطوة جديدة نحو تطوير مستوى الناشئين وبناء جيل قادر على تمثيل لبنان في البطولات الدولية.
وتوجّه الاتحاد اللبناني للبادل بالشكر إلى الاتحاد الدولي للبادل على ثقته بلبنان، وإلى United Petroleum وPadel House وجميع الرعاة والشركاء والمساهمين في تنظيم هذا الحدث
*
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