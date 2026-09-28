لاعب نادي برشلونة غافي يفتح قلبه: "أريد زيارة طبيب نفسي"

أقرّ نجم كرة القدم الإسباني غافي، لاعب وسط نادي برشلونة، بتزايد حدة الضغوط النفسية التي يواجهها مع تقدم مسيرته الكروية مقارنةً بظهوره الأول بعمر الـ17، معلناً عن رغبته في اللجوء إلى الدعم النفسي المتخصص للمرة الأولى في مسيرته.



وأوضح صاحب الـ22 عاماً، في حوار مع مجلة "مينس هيلث" نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنّ الرعاية النفسية تعدّ خطوة إيجابية للرياضيين في مختلف الظروف، قائلاً: "المعالج النفسي مفيد دائماً سواء كنت تمرّ بظروف سيئة أو تعيش أفضل أوقاتك. لم أزر أخصائياً من قبل، لكنني أرغب في القيام بذلك الآن".



وتطرّق اللاعب الإسباني إلى الفارق بين بداياته وموقفه الحالي، مشيراً إلى أنه كان يستمتع باللعبة بشكل أكبر سابقاً لعدم استيعابه حجم المسؤولية حينها، في حين بات يدرك الآن ثقل الضغوط والتوقعات المحيطة به بشكل أكبر.



وعن كيفية تجاوزه للفترات العصيبة التي تخللتها إصابة بالغة في الركبة أبعدته طويلاً عن مباريات كأس العالم، بيّن غافي أنّ عائلته كانت السند الأساسي له، حيث فضّل الابتعاد عن الضوضاء الإعلامية والانعزال مع أسرته لتجاوز مرحلة العلاج والتأهيل. كما أبدى غافي انزعاجه من ربط اسمه دائماً بالإصابات، مشدداً على أنه يفضل أن يتركّز الحديث حول مستواه الفنّي وقدرته على الصمود والتعافي.

وحول تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي، أشار غافي إلى أنّه يستمتع باستخدام منصة "انستغرام"، لكنّه لا يولي اهتماماً كبيراً لما يُقال عنه ويجيد التعامل مع الانتقادات بثبات. وقال: "الأشخاص الذين تهمّني آراؤهم في عالم كرة القدم هم زملائي، المدربون، والجمهور. إذا كانوا سعداء فهذا هو الأهم، فهم من يرونني يومياً ويعرفون الحقيقة". وأضاف: "من حق الناس التعبير عن آرائهم بحرية، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكن الانتقادات لا تؤثر بي كثيراً".

ولم يخلُ الحوار من الجانب الشخصي، حيث تطرّق غافي إلى تغيّر اهتمامه بمظهره الخارجي مع تقدمه في العمر. فبعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم، ظهر بشعر مصبوغ باللون الوردي كوفاء بوعد قطعه على نفسه. واختتم غافي حديثه بالقول: "عندما كنت أصغر سناً لم أكن أهتم بشعري أو بمظهري كثيراً، لكن مع مرور السنوات أصبحت أولي اهتماماً أكبر لمظهري"، مشيراً إلى أنه بات يحرص على زيارة حلاقه الخاص بانتظام وتغيير قَصة شعره من وقت لآخر.