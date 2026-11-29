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"الطاقة التي تنبض بها بيروت لا يمكن أن نجدها في مكان آخر"... سفيرة الاتّحاد الأوروبي ساندرا دو وال تشارك في Spinneys Beirut Marathon إلى جانب فريق من 100 طفل وشابّ تبنّت تسهيل مشاركتهم في السباق