للمرة الاولى بتاريخ لبنان... مزايدة علنية للحصول على حقوق النقل لبطولة لبنان لكرة السلة

للمرة الاولى بتاريخ لبنان، شهدت بطولة رياضية مزايدة علنية للحصول على حقوق النقل التلفزيوني والرقمي لبطولة لبنان لكرة السلة على مدى اربعة مواسم.



وانحصرت المنافسة بين محطتي الـ lbci والـ mtv اللتين استوفيتا دفتر الشروط، وبدأت المزايدة بـ5 مليون و 172 الف و150 دولار لتصل بعد أكثر من ساعتين الى 10 مليون و670 الف دولار، المبلغ الذي تقدمت به في النهاية الـmtv.