بعد فوزه على نظيره الفرنسي... منتخب اسبانيا يتأهل الى نهائي أمم اوروبا

تأهل منتخب اسبانيا لكرة القدم الى نهائي أمم اوروبا بعد فوزه بنتيجة 2-1 على نظيره الفرنسي. وينتظر المنتخب الاسباني في النهائي الفائز من مواجهة انكلترا وهولاندا.



اما في القارة الاميركية، وللمرة الثانية على التوالي، وصل منتخب الارجنتين الى نهائي كوبا اميركا بعد فوزه على كندا بنتيجة 2-0، وستواجه الارجنتين الفائز بين الاوروغواي وكولومبيا.