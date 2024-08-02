الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

كلاس أصدر تعميماً لتنظيم عمل لجان ألعاب رياضية لا اتحادات لها

2024-08-02 | 02:59
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كلاس أصدر تعميماً لتنظيم عمل لجان ألعاب رياضية لا اتحادات لها

أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلّاس التعميم الرقم 4/1/2024 تاريخ 31 تموز 2024، الهادف الى تنظيم عمل اللجان الخاصة بالألعاب الرياضية التي لا اتحادات لها، جاء فيه:

"سنداً لأحكام المادة الثانية والعشرين من المرسوم ٤٤٨١ تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ التي تنص على "يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لادارة كل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توافر العدد اللازم من الجمعيات... وتنتهي ولاية اللجنة حكماً مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكماً أيضاً عند شروط انتخاب اتحاد اللعبة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

وحرصاً من الوزارة على تنظيم ملفات هذه اللجان وللإطلاع على مدى عملها لتطوير الألعاب المكلفة بإدارتها.

لذا، نعلمكم بضرورة التقدم من الوزارة بطلب تجديد للجنة مرفقاً بالمستندات التالية:

- البيانات المالية والادارية عن مرحلة ولاية اللجنة.

- سجلات عدلية ونسخ عن الهوية لأعضاء اللجنة كافة.

- شهادات تدريب في اللعبة المختصة بها اللجنة، لثلاثة من أعضائها على الأقل".

أخبار لبنان

رياضة

وزير الشباب

جورج كلّاس

تعميم

لجان

ألعاب رياضية

مارشان بطل فرنسا الاول مع ٣ ذهبيات اولمبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-13

فخري لـ "جدل": لا يمكن لوم لجان الاهل فقط ونطالب بصدور تعميم بإصدار الموازنة بالدولار ومناقشته مع لجان الاهل لتتبناه

LBCI
أخبار دولية
2024-07-28

إجتماع للجنة الوزارة المؤقتة يترأسها نتنياهو اليوم... هذه أجواء الجانب الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-25

تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-21

العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مارشان بطل فرنسا الاول مع ٣ ذهبيات اولمبية

LBCI
رياضة
2024-07-31

آخر أرقام أعضاء المنتخب اللبناني في الألعاب الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-31

أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-30

اليكم آخر الارقام اللبنانية في أولمبياد باريس...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:13

باسيل: لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب

LBCI
أخبار لبنان
14:49

اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"

LBCI
آخر الأخبار
16:29

الزائر الرسولي على اوروبا المطران مارون ناصر الجميل لـ "جدل": البطريرك الدويهي بيفهم بالديبلوماسية الاوروبية ولديه رؤية تراكمية مع الفريق الدرزي وغير طوائف

LBCI
أخبار دولية
2024-08-01

لوفتهانزا: تمديد إلغاء الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 آب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

إهدن تتحضر لاستقبال إبنها الطوباوي اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

المغتربون اللبنانيون في قلب احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

للمشاركة في حفل تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... أهالي إهدن يتحضرون للتوجه نحو بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

بكركي تتحضر لإعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
أخبار لبنان
07:43

ميقاتي في اجتماع مع سفراء الدول الخمس الكبرى: لتأكيد تطبيق الـ1701

LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
17:13

باسيل: لا يمكننا ان نرى عاصمتنا تضرب

LBCI
رياضة
16:11

ليتيسيا عون امل لبنان الأخير في العاب باريس الاولمبية

LBCI
أخبار لبنان
14:49

اليكم قصة اعجوبة البطريرك اسطفان الدويهي...السيدة روزيت: "هيدا جاري وحبيب قلبي"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:35

وسام الأمير يدخل القفص الذهبي مجددا... من هي العروس؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هكذا تلقت اسرائيل كلام نصر الله…

LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
15:50

الادعاء على الفنان هادي اسود وسائقه بجرم النصب والإحتيال

LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
04:48

طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
13:48

الراعي لـ "جدل": لم افهم حتى اليوم سبب غياب رئيس للجمهورية ومخالفة الدستور المستمرة وكيف تقبلون أن يستمر البلد من دون رئيس؟ وأين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟ وخوفي على المؤسسات الدستورية

LBCI
فنّ
11:11

إطلالة رانيا يوسف في حفل زفاف بشرى تثير الجدل... جريئة أم فاضحة؟! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More