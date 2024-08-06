القوات الأمنية القطرية تلعب دورًا في تأمين مطار شارل ديغول خلال الأولمبياد

تلعب القوات الأمنية القطرية دورًا حيويًا في تأمين مطار شارل ديغول بالتنسيق مع القوات الفرنسية لتأمين أولمبياد باريس 2024، بفضل إلمامهم بأنظمة الأمن والسلامة العالمية وتفوقهم في استخدام وسائل التأمين المتقدمة، وخبراتهم المكتسبة.