لوكلير يمنح فيراري فوزاً مذهلاً على أرضه في سباق جائزة ايطاليا للفورمولا

منح شارل لوكلير فريق فيراري فوزا مذهلا على أرضه في سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد أن تعامل جيدا مع الإطارات وفق استراتيجية التوقف مرة واحدة ليتفوق على ثنائي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس اليوم الأحد.



وأطلق لوكلير، الذي قطع 38 لفة حول مونزا بإطارات صلبة، العنان لفرحة الجماهير حين عبر خط النهاية بفارق 2.6 ثانية عن الأسترالي بياستري فيما جاء البريطاني نوريس في المركز الثالث بعد انطلاقه من المركز الأول.



وتوقف ثنائي مكلارين مرتين.